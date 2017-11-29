-Sorgun Stadı açıldı

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, aslında stattaki çalışmaların sezon öncesi tamamlandığını, ufak tefek eksikler nedeniyle geçici kabulünün bu güne kadar yapılamadığını ifade etti.

Tunçer, stadın geçici kabulünün yapıldığını, işlemleri hızlandırmak, takımların ikinci yarı maçlarını kendi evlerinde oynamalarını sağlamak amacıyla tutanakla, bu geçici kabulü yaptıklarını anlattı. Tunçer, ‘’Hafta sonunda da Sorgun Belediyespor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Sorgun Gençlikspor-Saraykentspor ile stadımızda karşılaştı. Her iki takımımızda stadımızdaki ilk maçlarını galibiyetle kapadı. Ben stadımızın, hayırlı olmasını ve takımlarımıza uğur getirmesini diliyorum. Ayrıca stadımızın tamamlanmasında emeği geçen herkese de sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.