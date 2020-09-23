Sorgun Spor Toto’yu bekliyor

Ligdeki ilk iki müsabakası Covit-19’lu oyuncularının bulunması nedeniyle erteleten Sorgun Belediyespor üçüncü hafta deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakayı 3-1 kaybetmişti. İstanbul dönüşü ara vermeden Spor Toto takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı ekip bugün karşı karşıya geleceği güçlü rakibi karşısında üç puan hedefliyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, hafta sonu çok zor geçen İstanbul deplasmanının ardından Spor Toto ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını hatırlattı. Bugün karşılaşacakları Spor Toto takımı karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getiren Aksoy, ‘’Hafta sonu ligdeki ilk müsabakamızı oynadık. İlk müsabakalar her zaman zor olur. İyi mücadele etmemize karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldık. Ancak İstanbul deplasmanında aldığımız mağlubiyeti bugün Spor Toto takımı ile oynayacağımız müsabaka ile telafi edeceğiz. Covitli oyuncularımız nedeniyle geçen hafta çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştık. Ancak Spor Toto müsabakasına iyi hazırlandık ve güçlü rakibimiz karşısında sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inancımız tam’’ dedi.