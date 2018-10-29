Sorgun sonradan açıldı

Maça ev sahibi Fındıklıspor iyi başladı. İlk molaya 12-7 önde giren Fındıklıspor, seti 29-25 kazandı. İkinci sette de oyuna hakim olan taraf ev sahibi ekipti. Molayı 12-6 önde tamamlayan Fındıklı, seti 25-14 kanarak, skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü setten itibaren kendisini toparlayan Sorgun Belediyespor, molaya 12-10 önde girip, seti 25-21 kazanarak skoru 2-1’a taşıdı. Dördüncü sette molaya 9-12 geride giren Sorgun Belediyespor, seti 25-20 kazanarak, oyuna eşitlik getirdi. Final setini de 15-10 kazanan Sorgun Belediyespor, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.