Sorgun Solhanspor’u konuk ediyor

Lige Tokat Belediye Plevnespor karşısında aldığı galibiyet ile başlayan sarı siyahlı ekip, ligdeki ikinci müsabakasını da kazanarak seri yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, lige galibiyet ile başladıklarını ve bugün Solhanspor ile oynayacakları müsabakaya da bu galibiyetin morali ile çıkacaklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapmalarının devamını getirmek istediklerini dile getiren Aksoy, ‘’Bugün konuk edeceğimiz Bingöl Solhanspor’u yenerek ligi galibiyet serisi ile sürdürmek istiyoruz. Bizde Solhanspor’da iyi bir takım, iki takım açısından da zor ve çekişmeli geçecek olan müsabakada gülen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.