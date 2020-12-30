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Sorgun Solhan’ı konuk ediyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor bugün Sorgun Spor Salon’unda erteleme müsabakasında Solhanspor ile karşı karşıya gelecek.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:26
Sorgun Solhan’ı konuk ediyor

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde dün son hazırlıklarını tamamlayan sarı siyahlı ekip müsabaka saatini beklemeye koyuldu. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Solhanspor'un da kendileri gibi ligi iyi bir konumda bitirmeyi hedeflediğini, onun için bu maçın çok önemli olduğunu belirtti. Aksoy, puan sıralamasında Solhanspor'un maç fazlasıyla 10'uncu sırada, kendilerinin ise 11'inci sırada olduğunu ifade ederek, ligin artık sonunun yaklaştığını ve bundan sonra alınacak galibiyetlerin ve puanların çok önemli olduğunu anlattı. Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını ve mutlak galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, "Ligde 11 maç kaldı bunun 4'ü içerde, 7'si dışarıda. 30'uncu hafta sonunda puan cetvelinin son sırasında yer alan 4 takımdan biri olmak istemiyor ve gelecek yıl da Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Hedefimiz kalan maçlarımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligde kalmayı garantilemektir" dedi.

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Sorgun Solhan’ı Konuk Ediyor
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