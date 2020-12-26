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Sorgun Solhan’ı gözüne kestirdi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Çarşamba günü erteleme müsabakasında Solhanspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:33
Sorgun Solhan’ı gözüne kestirdi

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Çarşamba günü Solhanspor ile kendi sahalarında erteleme müsabakası oynayacaklarını söyleri. Güçlü rakiplerini yenerek ligde yeni bir seri yakalamak istediklerinin altını çizen Aksoy, ‘’Çarşamba günü oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi yeneceğimize inanıyorum. İleride korkulu rüyalar görmemek ve Haliliye deplasmanında yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek için Solhanspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp müsabaka günü de istediğimiz oyunu sahaya yansıtmayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Solhan’ı Gözüne Kestirdi
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