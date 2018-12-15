Sorgun Solhan karşısında

Ligde güçlü rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak. Malatya bölgesinden Arif İlkim ve Cemal Eğinç’in yöneteceği müsabakada Malatya bölgesinden Nejdet Keklikçi’de gözlemci olarak görev alacak. Yozgat Bozokspor ligde bir maç eksiği ile dördüncü sırada bulunuyor. Ligde Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’nün maça çıkmaması nedeniyle maç eksiği görünen kırmızı siyahlılar lehine çıkacak kararın ardından puanını 17’ye yükseltecek ve ikinci sıraya yerleşecek. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, devre arasına iyi bir sonuçla girmek istediklerini söyledi. Bahçelievler Belediyesi takımının alt sıralarda yer aldığına değinen Doğan, rakibin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini ve mutlak kazanmaları gerektiğini belirtti. İkinci yarıya iyi bir noktada başlamak istediklerinin altını çizen Doğan, “Kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Son haftalarda kötü sonuçlar aldık. Ligin son maçını kazanarak, ilk iki içerisindeki yerimizi korumak amacındayız” dedi.