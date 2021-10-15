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Sorgun Sivas ile yenişemedi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile oynadığı hazırlık müsabakasında 1-1 berabere kaldı.

15 Ekim 2021 Cuma 00:27
Sorgun Sivas ile yenişemedi

Sorgun Belediyespor Antrenör Mehmet Demirbilek, gözetiminde Sorgun İlçe Stadında kamp çalışmalarını sürdürürken, fırsat buldukça da hazırlık müsabakaları oynayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Demirbilek, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Demirbilek, yaptıkları hazırlık müsabakalarında takımının eksiklerini görme fırsatları bulduğunu ve bu eksikliklerin giderilmesi noktasında da çalışmalar başlattıklarını sözlerine ekledi. 

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