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Sorgun sezonu mağlubiyet ile kapattı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadelesini tamamlayan Sorgun Belediyespor, sezonu mağlubiyet ile kapattı.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:02
Sorgun sezonu mağlubiyet ile kapattı

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve devre arasına kadar da şansını devam ettiren Sorgun Belediyespor ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayınca zirve umutlarını da yitirmişti. Ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan sarı siyahlı ekip devre arasına 3’üncü sırada girmişti. Ligin ikinci yarısında ise bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Sorgun Belediyespor ikinci yarıda ise sadece 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik 3’te mağlubiyet alarak 9 puan toplaya bildi. Ligin ilk yarısındaki performansından uzak bir görüntü çizen sarı siyahlı ekip ligdeki son müsabakasında Ankara TKİspor’a 2-0 mağlup olarak sezonu mağlubiyet ile tamamladı. Toplam 23 puan toplaya bilen Sorgun Belediyespor sezonu da 6’ıncı sırada tamamladı. Ligin en az gol yiyen üçüncü takımı olan Sorgun Belediyespor Yozgatspor’un bir üst lige çıkmaması durumunda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu ile baraj müsabakası oynayacak. Baraj müsabakasını kazanır ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de devam etme hakkı elde edecek olan sarı siyahlı ekip eğer baraj maçını kaybederse yeni sezonda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele etmek durumunda kalacak. 

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