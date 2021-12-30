Sorgun sezonu erken açtı

Ligin ilk yarısının son haftasını dinlenerek geçiren sarı siyahlı ekipte Antrenör Mehmet Demirbilek, oyuncularına bir haftalık izin vermişti. Hafta başında kendi tesislerinde toplanan Sorgun Belediyespor, Sorgun Stadında ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ilk yarısının son haftasını bay geçtikleri için o hafta oyuncularına izin verdiğini ve bir haftalık izinin ardından tekrar toplandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına erken başladıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Bu sezon kendimize Üçüncü Lige yükselme hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda da ligin ilk yarısında iyi mücadele ettik. Ancak iyi oynadığımız bazı müsabakaları şanssızlığımız sonucunda kaybettik. Ancak son iki haftada takımımız toparlandı ve üst üste iki müsabakamızı kazandık. Ligin ilk yarısında çıktığımız son müsabakada Sorgun’a lider gelen Ankara TKİspor’u yenmemiz bizim için çok iyi bir moral kaynağı oldu. Bu müsabakada kazandığımız üç puan altın değerinde oldu. Zirve yarışından kopmamak için kazanmamız gereken bir müsabakayı kazanarak ligin ilk devresini tamamladığımız için mutluyum. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımız kazanarak grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum. Önceliğimiz grubumuzu lider tamamlayarak Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Birinci hedefimizi başarmamız durumunda ise Play-Off’ları da başarılı bir şekilde tamamlayarak özlediğimiz, istediğimiz Üçüncü Lige yükselmeyi amaçlıyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilecek kapasitedeyiz. Ancak bir iki takviye daha yapıp takımımızı daha da güçlendirirsek ligin ikinci yarısında taraftarlarımız bambaşka bir Sorgun Belediyespor izleyecektir’’ dedi.