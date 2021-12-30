Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun sezonu erken açtı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından hafta bayı kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:06
Sorgun sezonu erken açtı

 Ligin ilk yarısının son haftasını dinlenerek geçiren sarı siyahlı ekipte Antrenör Mehmet Demirbilek, oyuncularına bir haftalık izin vermişti. Hafta başında kendi tesislerinde toplanan Sorgun Belediyespor, Sorgun Stadında ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, ligin ilk yarısının son haftasını bay geçtikleri için o hafta oyuncularına izin verdiğini ve bir haftalık izinin ardından tekrar toplandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına erken başladıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Bu sezon kendimize Üçüncü Lige yükselme hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda da ligin ilk yarısında iyi mücadele ettik. Ancak iyi oynadığımız bazı müsabakaları şanssızlığımız sonucunda kaybettik. Ancak son iki haftada takımımız toparlandı ve üst üste iki müsabakamızı kazandık. Ligin ilk yarısında çıktığımız son müsabakada Sorgun’a lider gelen Ankara TKİspor’u yenmemiz bizim için çok iyi bir moral kaynağı oldu. Bu müsabakada kazandığımız üç puan altın değerinde oldu. Zirve yarışından kopmamak için kazanmamız gereken bir müsabakayı kazanarak ligin ilk devresini tamamladığımız için mutluyum. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımız kazanarak grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum. Önceliğimiz grubumuzu lider tamamlayarak Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Birinci hedefimizi başarmamız durumunda ise Play-Off’ları da başarılı bir şekilde tamamlayarak özlediğimiz, istediğimiz Üçüncü Lige yükselmeyi amaçlıyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilecek kapasitedeyiz. Ancak bir iki takviye daha yapıp takımımızı daha da güçlendirirsek ligin ikinci yarısında taraftarlarımız bambaşka bir Sorgun Belediyespor izleyecektir’’ dedi.

Son Güncelleme: 29.12.2021 18:09
Anahtar Kelimeler:
Mehmet DemirbilekYeni SezonSorgun BelediyesporMüsabakaMücadeleGrupBölgeLigAmatörBölgeselTotoSporPerşembeAralıkIlerigazetesiSorgun Sezonu Erken Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin hazırlıkları sürüyor
Mersin hazırlıkları sürüyor
TRANSFER ŞART
TRANSFER ŞART
TRANSFER TAKIMA KATKI SAĞLAMAZ
TRANSFER TAKIMA KATKI SAĞLAMAZ
Basketbolun şampiyonları belli oldu
Basketbolun şampiyonları belli oldu
Kick-Boks kuşak sınavı yapıldı
Kick-Boks kuşak sınavı yapıldı
Belediye’den mutlusu yok
Belediye’den mutlusu yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim