Sorgun sezonu açtı

Önceki gün Sorgun’da toplanan sarı siyahlı önce kulüp yönetimi ile bir araya geldi. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, kulüp yönetimi, teknik ekip ve voleybolcular bir araya gelerek tanışma yemeği düzenlenmiştir. Yeni sezonda Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sporculara her zaman destek vereceğini belirterek güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak sporculara başarı diledi.