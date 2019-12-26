Sorgun, seyircisiz

Ligin ilk yarısının son haftasında İçel İdmanyurdu ile karşılaşan ve güçlü rakibini 3-0 mağlup ettikten sonra çıkan saha olayları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki takım için karar açıklandı. Amatör Futbol Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada İçel İdmanyurdu hakkında Sorgun Belediyespor müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile bin lira para cezası ve ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 bin lira para cezası ile bir maç seyircisiz oynama cezası verilmesi kararlaştırıldı. Sorgun Belediyespor hakkında da çıkan saha olayları nedeni ile 2 bin lira para cezası ve bir maç seyircisiz oynama cezası verilmesine karar verildi.