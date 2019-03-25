Sorgun set vermedi

Sorgun Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor rahat bir oyun sonrasında 25-13 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-15 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Maçın 3. setinde rakibine sadece 12 sayı veren Yozgat temsilcisi bu son seti de 25-12 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Böylece ligin normal sezonunun 56.4 puanla ikinci sırada tamamlayan Sorgun Belediyespor 5-6-7 Nisan’da Kayseri’de oynanacak olan yarı final müsabakalarında mücadele edecek.