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Sorgun set vermedi

TÜRKİYE Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor normal sezonun son maçında evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor’u 3-0 yendi.

Sorgun set vermedi

TÜRKİYE Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor normal sezonun son maçında evinde karşılaştığı Giresun Bulancak Betonspor’u 3-0 yendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Sorgun set vermedi

Sorgun Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor rahat bir oyun sonrasında 25-13 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-15 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Maçın 3. setinde rakibine sadece 12 sayı veren Yozgat temsilcisi bu son seti de 25-12 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Böylece ligin normal sezonunun 56.4 puanla ikinci sırada tamamlayan Sorgun Belediyespor 5-6-7 Nisan’da Kayseri’de oynanacak olan yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

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