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Sorgun seriyi bozdu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor deplasmanda Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynadığı müsabakayı 2-1 kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:49
Sorgun seriyi bozdu

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Elit Eşmekaya Sultanhanıspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 2-1’e getiren sarı siyahlı ekip, aradığı ikinci golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Son iki haftadır aldığı galibiyetler ile bir çıkış yakalayan Sorgun Belediyespor çıkışını Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ile oynadığı müsabakada da sürdürmek istiyordu. Rakibi karşısında bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan sarı siyahlı ekip, 2-1 mağlup oldu. Galibiyet serisine son veren Sorgun Belediyespor, 24 puanda kalırken Elit Eşmekaya Sultanhanıspor ise puanını 19’a yükseltti.

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Sorgun Seriyi Bozdu
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