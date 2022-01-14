Sorgun seriye devam etmek istiyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda Bingöl Solhanspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligde son oynadıkları 3 müsabakayı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Aksay, Bingöl Solhanspor ile de oynayacakları müsabakayı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti. Cumartesi gününe kadar Bingöl Solhanspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanacaklarını dile getiren Aksoy, ‘’Bu sezon hedefimize ulaşabilmek için yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Üç sezondur bu ligde mücadele ediyoruz ve artık Avrupa takımlarını Sorgun’a getirme zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle de bu sene kendimize ilk 8 takım arasına girme hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda da yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonunda ilk 8 takım arasına girmemiz durumunda Avrupa Kupalarına gidebilmek için Play-Off müsabakaları oynayacağız. Orda da başarılı olursak önümüzdeki sezon Avrupa takımlarını Sorgun’a getireceğiz’’ dedi.