Sorgun seriye bağladı

Hafta sonu konuk ettiği Arhavi Voleybol takımını 3-0 mağlup eden sarı siyahlı ekip, önceki günde deplasmanda İnegöl Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kazanarak bir seri yakaladı. İnegöl Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk setinde rakibine oranla çok üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor bu seti 16-25 önde tamamladı. İkinci sette ev sahibi İnegöl Belediyespor toparlansa da Sorgun Belediyespor rakibine bu seti de bırakmadı ve ikinci seti 22-25 önde tamamladı. Üçüncü sette İnegöl Belediyespor Sorgun Belediyespor karşısında iyi bir performans sergileyince bu seti 25-23 önde tamamladı ve skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette ise tekrar toparlanan Sorgun Belediyespor bu seti 20-25 müsabakayı ise 3-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.