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Sorgun seriye bağladı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Solhanspor’u 3-1 mağlup etti.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:18
Sorgun seriye bağladı

Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Solhanspor oldu. Birinci sette iki takımda galip gelebilmek için ellerinden geleni yaparken, Solhanspor bu seti 26-24 kazanarak Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Sorgun Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve bu seti zorlanmadan 25-14 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette te zorlanmayan ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı siyahlı ekip üçüncü seti de 25-18 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Müsabakanın dördüncü setinin ilk dakikaları karşılıklı ataklar ile geçildi. Daha sonra toparlanan Sorgun Belediyespor, üst üste bulduğu sayılar ile farkı açtı ve bu seti 25-20 kazandı. Müsabakayı da 3-1 kazanan sarı siyahlı ekip sahadan istediğini alarak ayrılırken çıkışını da sürdürdü. 

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Sorgun Seriye Bağladı
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