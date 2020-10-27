Sorgun seri peşinde

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un Çarşamba günü konuk edeceği Solhanspor’u yenerek ligde ilk defa bir seri yakalamak istiyor. Solhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıkların Antrenörü Bahadır Aksoy gözetiminde sürdüren sarı siyahlı ekip, Afyon Belediye Yüntaşspor karşısında aldıkları galibiyet ile moral bulurken, bu moral ve motivasyonla Solhaspor’u da yenmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, rakiplerinin haftada iki müsabaka oynamasına karşılık kendilerinin Covit-19 virüsü nedeniyle hafta da bir müsabaka oynadıklarını bunun da bir dezavantaj olduğunu söyledi. Tam bir seri yakalayacağı derken rakiplerinde Covit-19 virüsü çıktığını ve müsabaka oynayamadıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Üst üste maçlar oynayamadığımız içinde rakiplerimize göre maç kondisyonumuz düşük oluyor. Bu da bizim için bir dezavantaj. Tam takımımız toplandı bir seri yakalar dediğimiz anda Çarşamba yada Pazar oynayacağımız müsabaka erteleniyor, bu da oyuncularımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ama her şeye rağmen Çarşamba günü Solhanspor’u yenerek ilk defa bir seri yakalayıp bu serimizi de uzun süre devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.