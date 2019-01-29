Sorgun şaşırtıyor

Sarı siyahlı ekibi, taraftarları ve yöneticileri her maçta yalnız bırakmıyor. Ancak, iç sahada istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor. Haftayı evinde Fındıklıspor'a 3-1 yenilerek tamamlayan Sorgun belediyespor'un iç sahada yaşadığı sorunun giderilmesi için çözüm yolları aranıyor. Yönetim, teknik heyette konu ile ilgili rapor istediği de gelen haberler arasında bulunuyor.