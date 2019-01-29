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Sorgun şaşırtıyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi'inde mücadele veren Sorgun belediyespor, aldığı sonuçlarla hem yönetimi hem de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.

Sorgun şaşırtıyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi'inde mücadele veren Sorgun belediyespor, aldığı sonuçlarla hem yönetimi hem de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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Sorgun şaşırtıyor

Sarı siyahlı ekibi, taraftarları ve yöneticileri her maçta yalnız bırakmıyor. Ancak, iç sahada istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor. Haftayı evinde Fındıklıspor'a 3-1 yenilerek tamamlayan Sorgun belediyespor'un iç sahada yaşadığı sorunun giderilmesi için çözüm yolları aranıyor. Yönetim, teknik heyette konu ile ilgili rapor istediği de gelen haberler arasında bulunuyor.

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