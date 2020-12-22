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Sorgun Şanlıurfa yolcusu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda Haliliye Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün Şanlıurfa’ya gidecek.

22 Aralık 2020 Salı 00:17
Sorgun Şanlıurfa yolcusu

Cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Arkasspor karşısında set alamadan mağlup olan sarı siyahlı ekip, bu mağlubiyeti Haliliye Belediyespor’u yenerek telafi etmek istiyor. Yarın Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salon’unda saat 15.00’da Haliliye Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek ilk müsabakanın rövanşını da bırakmak istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, mutlak galibiyet parolası ile saha çıktıkları Arkasspor ile oynadıkları müsabakayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri karşısında istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıklarına vurgu yapan Aksoy, artık bu müsabakanın geride kaldığını ve önlerinde kazanmaları gereken Haliliye Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın bulunduğunu vurguladı. Arkasspor ile oynadıkları müsabakayı Haliliye deplasmanında telafi edeceklerine inandığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu ara vermeden Haliliye Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını bugün de bu müsabaka için Şanlıurfa’ya gideceklerini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Şanlıurfa Yolcusu
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