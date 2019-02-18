Sorgun, Samsun’u geçti

Rıza Kayaalp Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı bir grup spor severde yakından takip etti. Sorgun ekibine destek veren taraftarlar, her iki takımı da verdikleri mücadelede zaman zaman alkışladı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen, karşılıklı basketlerle birbirlerine bir türlü üstünlük sağlayamayan her iki ekibin mücadelesi adeta nefes kesti. Maçın sonlarında üstünlüğü yakalayan Sorgun ekibi, sahadan 64-60 galibiyetle ayrılarak, çıkışını sürdürdü.