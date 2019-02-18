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Sorgun, Samsun’u geçti

SORGUN Engelliler Umut Spor Kulübü basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’ndaki rakibi Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını 64-60 yenerek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Sorgun, Samsun’u geçti

SORGUN Engelliler Umut Spor Kulübü basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’ndaki rakibi Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını 64-60 yenerek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Sorgun, Samsun’u geçti

Rıza Kayaalp Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı bir grup spor severde yakından takip etti. Sorgun ekibine destek veren taraftarlar, her iki takımı da verdikleri mücadelede zaman zaman alkışladı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen, karşılıklı basketlerle birbirlerine bir türlü üstünlük sağlayamayan her iki ekibin mücadelesi adeta nefes kesti. Maçın sonlarında üstünlüğü yakalayan Sorgun ekibi, sahadan 64-60 galibiyetle ayrılarak, çıkışını sürdürdü. 

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