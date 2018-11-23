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Sorgun Samsun’a bileniyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Samsun’a bileniyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Kasım 2018 Cuma 07:12
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Sorgun Samsun’a bileniyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu sezon şampiyonluk parolası ile başladıkları ligin ilk haftasında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Malatya temsilcisini yenerek istediğimiz güzel başlangıcı yaptık. Şimdi bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu zorlu müsabaka için takımımız çok iyi hazırlanıyor. Güçlü rakibimiz Samsun’da yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz’’ dedi. 

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Sorgun Samsun’a Bileniyor
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