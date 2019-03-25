Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830

SORGUN ŞAMPiYON GiBi

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birdinci Amatör Ligi Play-Off grubunda, ikinci yarının ilk haftasında Yozgat İl Özel İdarespor'u 1-0 yenen Sorgun Belediyespor, 4 yıllık aradansonra tekrar Bölgesel Amatör Lige dönebilme umudunu yakalamanın sevincini yaşıyor.

SORGUN ŞAMPiYON GiBi

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birdinci Amatör Ligi Play-Off grubunda, ikinci yarının ilk haftasında Yozgat İl Özel İdarespor'u 1-0 yenen Sorgun Belediyespor, 4 yıllık aradansonra tekrar Bölgesel Amatör Lige dönebilme umudunu yakalamanın sevincini yaşıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
4 Okunma
SORGUN ŞAMPiYON GiBi

İlk maçta golsüz berabere kalan Yozgat İl Özel İdarespor ile Sorgun Belediyespor arasındaki karşılaşma Bozok Stadı Dış SahasıNda oynandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmada, her iki takımda kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih etti. Sorgun Belediyespor yakaladığı pozisyonda bulduğu attığı golle soyunma odasına1-0 önde gitti. İkinci yarıda Yozgat İl Özel İdarespor, gol bulup skoru eşitlemek için mücardele verirken, Sorgun Belediyespor, skoru korumaya çalıştı. Zaman zaman kontraataklarla pozusyonlar buldu. Ancak, takımların mücadelesinden başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-0 sarı siyahlı ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Sorgun Belediyespor, sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Sarı siyahlı ekip, Yozgatspor'un play-off müsabakalarına çıkmayı garantilemesi nedeniyle önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadale verecek. Sorgun Belediyespor, kalan maçlarından en az birisini kazanması halinde lig şampiyonluğunu matematiksel olarak da garantileyip, 4 yıllık Bölgesel Amatör Ligi hayallerini de baraj maçı oynamadan gerçekleştirmiş olacak. Sorgun'da sevinç çığlıkları gece de devam etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
3 TAKIM AYNI SAHADA
3 TAKIM AYNI SAHADA
TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR
TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR
KIZLAR AYAKTA ALKIŞLANDI
KIZLAR AYAKTA ALKIŞLANDI
Hakemi Geçemedik
Hakemi Geçemedik
Sorgun 3. Lige göz kırptı
Sorgun 3. Lige göz kırptı
Sorgun set vermedi
Sorgun set vermedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim