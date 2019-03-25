SORGUN ŞAMPiYON GiBi

İlk maçta golsüz berabere kalan Yozgat İl Özel İdarespor ile Sorgun Belediyespor arasındaki karşılaşma Bozok Stadı Dış SahasıNda oynandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşmada, her iki takımda kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih etti. Sorgun Belediyespor yakaladığı pozisyonda bulduğu attığı golle soyunma odasına1-0 önde gitti. İkinci yarıda Yozgat İl Özel İdarespor, gol bulup skoru eşitlemek için mücardele verirken, Sorgun Belediyespor, skoru korumaya çalıştı. Zaman zaman kontraataklarla pozusyonlar buldu. Ancak, takımların mücadelesinden başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-0 sarı siyahlı ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Sorgun Belediyespor, sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Sarı siyahlı ekip, Yozgatspor'un play-off müsabakalarına çıkmayı garantilemesi nedeniyle önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadale verecek. Sorgun Belediyespor, kalan maçlarından en az birisini kazanması halinde lig şampiyonluğunu matematiksel olarak da garantileyip, 4 yıllık Bölgesel Amatör Ligi hayallerini de baraj maçı oynamadan gerçekleştirmiş olacak. Sorgun'da sevinç çığlıkları gece de devam etti.