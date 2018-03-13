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Sorgun şampiyon gibi

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisine 6 puan fark açarak şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

Sorgun şampiyon gibi

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisine 6 puan fark açarak şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Sorgun şampiyon gibi

En yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor’un Sarıkaya Belediyespor ile berabere kalması sonucunda rakibi ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaran Sorgun Belediyespor şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi.
Sarı siyahlı ekip bu hafta sonu oynayacağı İl Özel İdarespor müsabakasında bir puan ile de ayrılsa matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek.
Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, zorlu bir lig maratonunda ligin bitimine iki hafta kala büyük ölçüde şampiyonluğu garantilediklerini söyledi.
 Şimdiden Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligde matematiksel olmasa da büyük ölçüde şampiyon takım biz olacağız. Biz şimdiden Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarına başladık. Umut ediyoruz ki Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor Üçüncü Lig’e biz de direk olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseliriz. Ancak Yozgatspor şampiyon olamazsa biz onlarla oynayacağımız müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıp, bu sezon BAL özlemimize son vereceğiz’’ dedi.

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