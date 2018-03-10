Sorgun, şampiyon gibi

En yakın takipçisi Yemenoğlu Bozokspor ile arasında 4 puanlık fark bulunan sarı siyahlı ekip, şampiyonluk turunu son hafta atmayı planlıyor. Sorgun Belediyespor’un teknik patronu Mustafa Arslan, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için mücadele verdiklerini belirterek, öncelikle play-off grubundaki kalan maçların tamamını kazanmak durumunda olduklarını söyledi. Arslan, Yozgatspor’un da ligde iyi bir performans sergilediğini, şampiyonluk turunu atıp, bir üst lige çıkmaları halinde amatör küme şampiyonunun da doğrudan Bölgesel Lige terfi edeceğini kaydetti.