Sorgun rövanşı da bırakmadı

Hafta sonu kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Arkkaspor’a 3-0 mağlup olduktan sonra moral bulmak için çıktığı Haliliye deplasmanında güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi. Müsabakaya hızlı başlayan Sorgun Belediyespor ilk sette rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline aldı. Üst üste bulduğu sayılar ile puan farkını açan sarı siyahlı ekip ilk seti 25-18 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci setinde ise iki takımda başa baş bir müsabakaya sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen ikinci seti de Sorgun Belediyespor 25-27 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette ise Haliliye Belediyespor toparlanarak oyunun kontrolünü eline aldı. Bu seti 25-23 kazanan ev sahibi Haliliye Belediyespor skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette ise konuk ekip Sorgun Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve bu seti 25-16 müsabakayı ise 3-1 kazandı.