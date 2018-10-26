Sorgun Rize yolcusu

Yarın deplasmanda Fındıklıspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı siyahlı ekip bugün son hazırlıklarını tamamlayarak Rize’ye hareket edecek. Güçlü rakibini deplasmanda yenmek isteyen Sorgun Belediyespor zirve yarışını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Ümit Terzi, yarın Rize deplasmanında çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandığını vurgulayan Terzi, ‘’Son haftalarda yakaladığımız çıkış ile oyuncularımız kendine geldi. Takım olarak bu müsabaka moral ve motivasyon açısından hazırız. Gerekli taktik çalışmalarımızı da yaptık. Bugün son hazırlıklarımızı yaparak Rize’ye gideceğiz. Kendimize güveniyoruz ve Fındıklıspor deplasmanından puanlarla döneceğimize inanıyoruz’’ dedi.