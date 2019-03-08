Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102283
ALTIN
225.750
DOLAR
5.4499
STERLİN
7.1449
EURO
6.1111

Sorgun rakibe bileniyor

Sorgun rakibe bileniyor

08 Mart 2019 Cuma 00:00
20 Okunma
Sorgun rakibe bileniyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Pazar günü deplasmanda Kocaeli Başiskele takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde sürdürüyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu hafta lider Kocaeli Başiskele takımı ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Kocaeli temsilcisini deplasmanda yenmek istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak sezon başında kendimize bir hedef belirlemiştik. Ancak geldiğimiz bu noktada hedefimizde uzaklaşmamıza karşılık halen ilk üç sıraya çıkma şansızımız bulunuyor. Bir çok sıkıntılara rağmen elimizden geldiği kadar bu ligde mücadele etmeye gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Kuzeyyıldızı müsabakası sonrasında bizi otelinde kabul eden Ser Otel Sahibi Yaşar Güder’e teşekkür ediyorum. Pazar günü oynayacağımız Kocaeli maçının hazırlıkları sürüyor. Umarım istediğimiz galibiyeti alırız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Gençlik lider
Sorgun Gençlik lider
SPOR TOTO SPONSOR OLDU
SPOR TOTO SPONSOR OLDU
Gençlerbirliği boş durmuyor
Gençlerbirliği boş durmuyor
Kastamonu hazırlıklarına devam
Kastamonu hazırlıklarına devam
Mobil Merkez uygulaması
Mobil Merkez uygulaması
Yenifakılı iddialı
Yenifakılı iddialı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim