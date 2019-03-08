Sorgun rakibe bileniyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Pazar günü deplasmanda Kocaeli Başiskele takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde sürdürüyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu hafta lider Kocaeli Başiskele takımı ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Kocaeli temsilcisini deplasmanda yenmek istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak sezon başında kendimize bir hedef belirlemiştik. Ancak geldiğimiz bu noktada hedefimizde uzaklaşmamıza karşılık halen ilk üç sıraya çıkma şansızımız bulunuyor. Bir çok sıkıntılara rağmen elimizden geldiği kadar bu ligde mücadele etmeye gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Kuzeyyıldızı müsabakası sonrasında bizi otelinde kabul eden Ser Otel Sahibi Yaşar Güder’e teşekkür ediyorum. Pazar günü oynayacağımız Kocaeli maçının hazırlıkları sürüyor. Umarım istediğimiz galibiyeti alırız’’ dedi.