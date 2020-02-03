Sorgun rahat nefes aldı

Bu galibiyet ile rahat bir nefes alan Sorgun Belediyespor, ligin ikinci yarısında üst üste almış olduğu mağlubiyetlere de dur dedi. Mutlak galibiyet parolası ile Tüğsuzspor deplasmanın çıkan sarı siyahlı ekip, müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Kümede kalma mücadelesi veren Tüğsüzspor karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendirmeyi başaran ve işini şansa bırakmayan Sorgun Belediyespor, Yasin Akyol ve İzzet Kılıç’ın attığı goller ile rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 21’e yükseltirken, puan cetvelinde de 7’inci sıraya yükseldi. Tüğsüzspor ise 10 puanda kalırken, puan cetvelinde ise 13’üncü sıradaki yerini korudu.