Sorgun rahat...

Bu sezon hedefini birinci lig olarak belirleyen Sorgun Belediyespor Voleybol Erkekler İkinci Lig’inin normal sezonunu grubunda ikinci sırada tamamlayarak yarı final Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Elazığ’da dün başlayan müsabakaların ilk gününde Yozgat temsilcisi Diyarbakır Payesspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini ilk sette zorlanmasına karşılık müsabaka sonunda sahadan 3-0 galibiyet ile ayrılan taraf Sorgun Belediyespor oldu.

İlk sete hızlı bir giriş yapan Diyarbakır Payesspor, ilk periyotu 12-10 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan sarı siyahlı ekip üst üste 6 sayılık bir seri yakaladı ve seti de 25-21 önde tamamladı. İkinci sette oyunu ağırlığını koyan Sorgun Belediyespor, periyotu 12-6 seti ise 25-19 kazanırken, üçüncü setin birinci periyotunu 12-7 seti de 25-17 kazanmasını bildi. Sorgun Belediyespor yarı final Play-Off müsabakalarına galibiyet ile başlayan taraf olurken, sarı siyahlı ekip bu gün ise kendisi gibi Play-Off’lara galibiyet ile başlayan Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan grupta oynanan diğer müsabakada ise Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, Bitlis TÜRŞADspor’u 3-0 yendi.