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Sorgun, puan kaptı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3-0 kaybettiği ilk devre maçının rövanşında Spor Toto takımını konuk eden Sorgun Belediyespor, sahadan 2-3’lük skorla yenik ayrıldı.

Sorgun, puan kaptı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3-0 kaybettiği ilk devre maçının rövanşında Spor Toto takımını konuk eden Sorgun Belediyespor, sahadan 2-3’lük skorla yenik ayrıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:00
Sorgun, puan kaptı

Yenilmesine karşılık, aldığı iki set ile puan kapan sarı siyahlı ekip, rakibini elinden kaçıran taraf oldu. Sorgun Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber yönetti. Sorgun Belediyespor sahaya, ‘Rahmi Çağlar Aksoy, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz’ ile çıktı. ‘Ramazan Serkan Kılıç, Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Demirhan Durul, Batı Kayhan, Onur Altınkaya’ yedek soyundu. Spor Toto takımı ‘Nicolas Bruno, Uncoln, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Nascimento’ ile mücadele etti. ‘Deniz İvegin, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer’ yedek kulübesinde bekledi.  Sorgun Belediyespor, çok gerilerden geldiği ilk seti 25-22 kazanmasına karşılık ikinci seti 20-25, üçüncü seti ise 21-25 kaybetti. Daha sonra toparlanan Sorgun Belediye dördüncü seti 26-24 kazanarak skora eşitlik getirdi. Ancak son seti, 11-15 kaybederek, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 

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