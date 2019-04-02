Sorgun Perşembe yolcu

6 Nisan tarihinde Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarının hazırlıklarını Sorgun’da sürdüren sarı siyahlı ekip, Perşembe günü Kayseri’ye giderek Akkuş Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Cumartesi günü başlayacak olan yarı final müsabakaları için hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Perşembe günü Kayseri’ye giderek hazırlıklara orada devam edeceklerini vurgulayan Şahin, ‘’Daha önce Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevnespor ile ayarladığımız hazırlık müsabakasını Efeler Ligi Play-Off’larının başlaması nedeniyle iptal etmek durumunda kaldık. Bazı takımlar ile görüşmelerimiz sürüyor. Eğer ayarlayabilirsek Play-Off müsabakalarına kadar bir tane hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz’’ dedi.