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Sorgun-Özel İdare elele

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde Sorgun Belediyespor’dan sonra Yozgat Köy Hizmetlerispor da, bitimine bir hafta kala Play-Offa yükselmeyi garantilerken, küme düşecek takımlar ve play-off grubunda mücadele verecek takımlar son hafta belli olacak.

Sorgun-Özel İdare elele

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde Sorgun Belediyespor’dan sonra Yozgat Köy Hizmetlerispor da, bitimine bir hafta kala Play-Offa yükselmeyi garantilerken, küme düşecek takımlar ve play-off grubunda mücadele verecek takımlar son hafta belli olacak.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Sorgun-Özel İdare elele

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen lig mücadelesinde A Grubunda Sorgun Belediyespor, puan kaybetmeden play-offa yükselmeyi haftalar öncesinden garantiledi. Sarı siyahlı ekip, ikinci yarıdan itibaren maçlarını kendi sahasında oynamaya başladı ama rakiplerinin büyük bölümü 90 dakikayı tamamlayamadı. Akdağmadenispor da sahadan çekilince Sorgun ekibi maçı 3-0 hükmen kazandı. Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çayıralan Esnafspor’u 2-1 yendi. Bu sonuçla Sarıkaya play-off şansını sürdürürken, rakibinin kümede kalma şansını son haftaya taşımasına neden oldu. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 5-2 yenerek, play-off şansını devam ettirdi. Play-Off mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor, kümede kalma mücadelesi veren Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 yenerek takibini sürdürdü, rakibini ateş hattında bıraktı. Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda ise, Lider Yozgat İl Özel İdarespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 2-2 berabere kalarak, Play-offa yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu. Sorgun Gençlikspor, Yerköyspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazanıp, iddisanı sürdürdü. Şefaatlispor,  Saraykentspor’u 9-1 yendi. Bu şonuçla Şefaatli play-off şansını sürdürdü, rakibini düşme potasında bıraktı. Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 yenerek Play-Off umudunu son haftaya taşıdı.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediyespor  13        13        0          0          84        1          83        39

Sarıkaya Belediye      13        8          1          4          28        23        5          25

Yerköy B. Köseli       13        8          1          4          31        28        3          25

Yozgat Çamlıkspor    13        7          2          4          28        22        6          23

Akdağmadenispor      13        4          2          7          28        39        -11       14

Boğazlıyan Sağlık      13        3          2          8          14        40        -26       11

Çayıralan Esnafspor   13        2          1          10        18        48        -30       7

Yozgat SHÇEKspor  13        1          3          9          12        42        -30       6

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Yozgat İl Özel İdare  13        7          5          1          32        15        17        26

Sorgun Gençlikspor    13        8          1          4          39        18        21        25

Şefaatlispor                13        7          3          3          35        15        20        24

Yemenoğlu Bozok     13        7          2          4          32        18        14        23

Yerköyspor                 13        6          1          6          30        20        10        19

Boğazlıan Şekerspor   13        5          3          5          26        26        0          18

Paşaköy Gençlikspor  13        2          0          11        25        55        -30       6

Saraykentspor             13        1          1          11        25        83        -58       4

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