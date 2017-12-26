Sorgun-Özel İdare elele

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen lig mücadelesinde A Grubunda Sorgun Belediyespor, puan kaybetmeden play-offa yükselmeyi haftalar öncesinden garantiledi. Sarı siyahlı ekip, ikinci yarıdan itibaren maçlarını kendi sahasında oynamaya başladı ama rakiplerinin büyük bölümü 90 dakikayı tamamlayamadı. Akdağmadenispor da sahadan çekilince Sorgun ekibi maçı 3-0 hükmen kazandı. Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çayıralan Esnafspor’u 2-1 yendi. Bu sonuçla Sarıkaya play-off şansını sürdürürken, rakibinin kümede kalma şansını son haftaya taşımasına neden oldu. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 5-2 yenerek, play-off şansını devam ettirdi. Play-Off mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor, kümede kalma mücadelesi veren Yozgat SHÇEKspor’u 2-1 yenerek takibini sürdürdü, rakibini ateş hattında bıraktı. Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda ise, Lider Yozgat İl Özel İdarespor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile 2-2 berabere kalarak, Play-offa yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu. Sorgun Gençlikspor, Yerköyspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazanıp, iddisanı sürdürdü. Şefaatlispor, Saraykentspor’u 9-1 yendi. Bu şonuçla Şefaatli play-off şansını sürdürdü, rakibini düşme potasında bıraktı. Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 yenerek Play-Off umudunu son haftaya taşıdı.

Takım O G B M A Y Av. P

Sorgun Belediyespor 13 13 0 0 84 1 83 39

Sarıkaya Belediye 13 8 1 4 28 23 5 25

Yerköy B. Köseli 13 8 1 4 31 28 3 25

Yozgat Çamlıkspor 13 7 2 4 28 22 6 23

Akdağmadenispor 13 4 2 7 28 39 -11 14

Boğazlıyan Sağlık 13 3 2 8 14 40 -26 11

Çayıralan Esnafspor 13 2 1 10 18 48 -30 7

Yozgat SHÇEKspor 13 1 3 9 12 42 -30 6

Takım O G B M A Y Av. P

Yozgat İl Özel İdare 13 7 5 1 32 15 17 26

Sorgun Gençlikspor 13 8 1 4 39 18 21 25

Şefaatlispor 13 7 3 3 35 15 20 24

Yemenoğlu Bozok 13 7 2 4 32 18 14 23

Yerköyspor 13 6 1 6 30 20 10 19

Boğazlıan Şekerspor 13 5 3 5 26 26 0 18

Paşaköy Gençlikspor 13 2 0 11 25 55 -30 6

Saraykentspor 13 1 1 11 25 83 -58 4