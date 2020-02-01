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Sorgun Osmaniye yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Tüğsüzspor ile oynayacağı müsabaka için bugün Osmaniye’ye gidecek.

Sorgun Osmaniye yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Tüğsüzspor ile oynayacağı müsabaka için bugün Osmaniye’ye gidecek.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:16
Sorgun Osmaniye yolcusu

Ligin ikinci yarısı ile birlikte yaşadığı üst üste şansız mağlubiyetler sonrasında moral bozukluğu yaratan sarı siyahlı ekip, deplasmanda Tüğsüzspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak moral bulmak istiyor. Ligin ikinci yarısında çıktığı iki müsabakayı da son dakikalarda kalesinde gördüğü goller ile 2-1 mağlup kapatan Sorgun Belediyespor’da hedef galibiyet. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, yarın deplasmanda Tüğsüzspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligde Tüğsüzspor’un alt sıralarda olmalarına karşılık iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Rakibimiz ile ligin ilk yarısında oynadığımız müsabakayı berabere tamamladık. Şimdi deplasmandaki müsabakamızı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İkinci yarının ilk iki haftasında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak Tüğsüzspor karşısında işimizi şansa bırakmak istemiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Osmaniye Yolcusu
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