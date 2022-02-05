Sorgun Osmancık’ı bekliyor

Taraftarının da desteğini arkasına alacak olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın son haftaların formda takımlarından biri olan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakası olan Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız iyi durumda ve yarın sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum. Devre arası kamp çalışmalarımız verimli geçti. Birkaç tane hazırlık müsabakası da oynama fırsatı bulduk. Hazırlık müsabakalarında da takımımın eksiklerini gördük ve bunları giderme noktasında da gerekli çalışmaları yaptık. Yarın da sahadan taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tamdır’’ dedi.