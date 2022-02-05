Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun Osmancık’ı bekliyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Sorgun Stadında saat 14.00’da Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:57
Sorgun Osmancık’ı bekliyor

Taraftarının da desteğini arkasına alacak olan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın son haftaların formda takımlarından biri olan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakası olan Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını hatırlatan Demirbilek, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımımız iyi durumda ve yarın sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum. Devre arası kamp çalışmalarımız verimli geçti. Birkaç tane hazırlık müsabakası da oynama fırsatı bulduk. Hazırlık müsabakalarında da takımımın eksiklerini gördük ve bunları giderme noktasında da gerekli çalışmaları yaptık. Yarın da sahadan taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tamdır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun Osmancık’ı BekliyorSporTotoBölgeselAmatörLigSorgunBelediyesporOsmancıkBelediyesporKarşıKarşıyaGelecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret
Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret
Başarılı sporcuları kabul etti
Başarılı sporcuları kabul etti
TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi
TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi
Yozgatspor DSispor’u konuk edecek
Yozgatspor DSispor’u konuk edecek
AMATÖR KALDIĞI YERDEN
AMATÖR KALDIĞI YERDEN
Ertelenen müsabakalar oynandı
Ertelenen müsabakalar oynandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim