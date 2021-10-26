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Sorgun Osmancık’a bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor hafta sonu deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak.

26 Ekim 2021 Salı 00:15
Sorgun Osmancık’a bileniyor

 Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yeni sezonun hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile başlayacağını söyledi. Bugünden itibaren Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini dile getiren Demirbilek, ‘’Sorgun’da yaptığımız kamp çalışmasını tamamladık ve tamamen lige yöneldik. Grubumuzda üç tane kendi şehrimizin takımı yer alıyor. Ben hem Yozgatspor’a hem de Çayıralan Esnafspor’a öncelikle başarı dileğinde bulunmak istiyorum. Sorgun Belediyespor olarak her zaman bizim bir hedefimiz olmuştur. Bu sene de birinci hedefimiz bulunduğumuz grubu lider olarak tamamlayarak Play-Off müsabakalarına katılmak. Bunu da başaracak güce sahibiz. Takımımızın eksiklerini biliyoruz bu eksiklikleri giderilmesi noktasında da yönetimimiz ile koordineli çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Ligin en hazır takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum ve ligin ilk haftasında deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak iyi bir başlangıç yapacağımıza da inanıyorum’’ dedi.

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