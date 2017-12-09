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-Sorgun, Ordu’yu bekliyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Ordu Anadolu İHL takımı ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bu gün yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.

-Sorgun, Ordu’yu bekliyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Ordu Anadolu İHL takımı ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bu gün yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Sorgun, Ordu’yu bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, hafta başından buyana ligi güçlü ekiplerinden Ordu Anadolu İHL takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Bu gün yapacakları son antrenman sonrasında maç saatini beklemeye koyulacaklarının altını çizen genç Antrenör, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta zirve yarışı verdiğimiz Sungurlu Belediyespor müsabakasına avantajlı çıkmak için Ordu Anadolu İHL takımı ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak durumundayız. Bu müsabakanın önemini bizim kadar oyuncularımız da farkında. İyi bir oyun ile rakibimizi yenerek avantajımızı korumanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.

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