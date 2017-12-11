SORGUN, ORDU ENGELİNİ KOLAY GEÇTİ

-Sorgun Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk ekip Ordu İmam Hatip Lisesi oldu. Konuk ekip bu setin başlarında aldığı sayılarla durumu 5-1’e getirdi. Sorgun Belediyespor biraz toparlanır gibi olsa da ilk teknik molaya konuk ekip 12-11 önde girdi. Teknik mola sonrası karşılıklı sayılarla maç sürerken, sahneye çıkan Aykın ve Mert’in sayılarıyla Sorgun Belediyespor durumu 14-14 e getirerek rakibini yakaladı. Daha sonra üstünlüğü ele geçiren ev sahibi Sorgun Belediyespor ilk seti 25-20 kazanmasını bildi. Maçın ikinci setine fırtına gibi giren Sorgun Belediyespor’da sahneye İlker ve Cevat çıktı. İkinci teknik molaya ev sahibi ekibin 12-8 üstün girdiği bu sette Cevat ve İlker’in etkili oyununa tüm takımın iyi oyunu da eklenince, ev sahibi takım Ordu İmam Hatip Lisesi karşısında durumu 19-10’a getirdi. 9 sayı geriye düşen konuk ekibin aldığı mola da etkili olmayınca, Sorgun Belediyespor bu seti 25-12 gibi farklı bir şekilde kazandı. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Sorgun Belediyespor Başkanı Hikmet Vural ile yöneticilerin de izlediği karşılaşmanın son setine iyi başlayan taraf yine Sorgun Belediyespor oldu. Hemen setin başında aldığı üst üste sayılarla üçüncü teknik molaya 12-5 önde giren ev sahibi takımda Mert aldığı sayılarla üçüncü sette öne çıkan oyuncu oldu. Aradaki fark açılınca oyunu rölantiye alan ev sahibi Sorgun Belediyespor karşısında Ordu İmam Hatip Lisesi aldığı sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirerek durumu 19-17’ye getirdi. Bu dakikadan sonra konuk ekibin yaptığı servis hataları ve Sorgun Belediyespor’un toparlanmasıyla son seti de 25-20 alan ev sahibi takım grubunda hem 6’ıncı maçında 6’ıncı galibiyetini alarak yenilmezlik unvanını hem de liderliğini sürdürdü.