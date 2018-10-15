Sorgun, Niksar’a set vermedi

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. Pasör Göktuğ Şeref’in yer almaması Bulgar oyuncuların da gününde olmaması nedeniyle bloklarda ve sayı almada zorlanan Sorgun Belediyespor ilk teknik molaya 12-9 önde girdi. Teknik mola sonrası her iki takımında karşılıklı sayıları vardı. Büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın ilk setinde ev sahibi Sorgun Belediyespor set sonunu iyi oynayarak ilk seti 25-23 kazanmasını bildi. Maçın ikinci seti de ilk setin kopyası gibi karşılıklı sayılarla başladı. İkinci set sonunu da iyi oynayan Sorgun Belediyespor bu setide 25-22 alarak maçta durumu 2-0 a getirdi. Maçın üçüncü setinde daha üstün olan taraf Sorgun Belediyespor’du. Üçüncü teknik molaya 12-8 önde giren Sorgun Belediyespor set sonuna 24-19 önde girdi. Ancak maça tekrar asılan Niksar Belediyespor durumu 24-22’ye getirmesini bildi. Ancak bu seti de 25-22 alan Sorgun Belediyespor maçtan üç puanla ayrılan taraf oldu.