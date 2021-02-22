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Sorgun nihayet

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor deplasmanda Arhavi Voleybolspor’u 3-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:15
Sorgun nihayet

Ligde çıktığı son üç müsabakayı kaybeden sarı siyahlı ekip ligin son sırasında yer alan Arhavi takımını yenerek rahat bir nefes aldı. Müsabakanın ilk setinden itibaren zayıf rakibi karşısında ağırlığı koyan sarı siyahlı ekip 15-25 kazandı. İkinci sette ise yine rakibi karşısında bariz bir üstünlüğü olan Sorgun Belediyespor bu seti de 11-25 kazanmasını bildi. Üçüncü set ise ev sahibi Arhavi Voleybolspor toparlandı ve başa baş bir mücadele ortaya koydu. Sorgun Belediyespor beti de zorda olsa 22-25 kazanırken müsabakayı ise 3-0 kazanarak haftalar sonra galibiyet ile tanıştı. Arvin Arhavi Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Kaya Erdem, Mustafa Demir hakem ikilisi yönetti. Arhavi Voleybolspor Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Baran Yılmaz, Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü ile oynadı. Konuk ekip Sorgun Belediyespor ise Yiğit Yıldız, Cepeda, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Pavel, Pavlovic, Umut Demir, Berkant Hızarcı ile sahaya çıktı.

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Sorgun Nihayet
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