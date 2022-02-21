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Sorgun nihayet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 5 haftalık galibiyet hasretine, Yeni Kızıltepespor ile oynadığı müsabakayla son verdi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:21
Sorgun nihayet

Ligde 5 haftadır galibiyete hasret kalan sarı siyahlı ekip Cumartesi günü konuk ettiği Yeni Kızıltepespor’u 3-1 mağlup ederek hem moral buldu hem de yeni bir çıkışın başlangıcını yaptı. Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan tarafın Sorgun Belediyespor oldu. Müsabakanın ilk setinde rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı siyahlı ekip bu seti 25-22 tamamlayarak skoru 1-0’a getirdi. İkinci sette de üstünlüğü elinden bırakmayan Sorgun Belediyespor bu seti de 25-20 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Müsabakanın üçüncü setinde toparlanan konuk ekip Yeni Kızıltepespor üçüncü seti 25-22 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Müsabakanın dördüncü setinde ise Sorgun Belediyespor oyun hakimiyetini tamamen eline geçinde zorlanmadan dördüncü seti 25-14, müsabakayı ise 3-1 kazandı.
Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Tuncay Kandemir, Bilal Çağlar hakem ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis), Yeni Kızıltepespor Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan) 

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