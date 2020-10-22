Sorgun nihayet: 3-2

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada rakibini 3-2 mağlup eden Sorgun Belediyespor uzun bir aradan sonra galibiyet ile tanıştı. Müsabakanın ilk setinde rakibine oranla daha iyi oynayan sarı siyahlı ekip bu seti 25-18 kazandı. İkinci sette konuk ekip Afyon Belediye Yüntaşspor müsabakaya ağırlığı koydu ve bu seti 21-25 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette yine konuk ekip Afyon Belediye Yüntaşspor üstün bir oyun ortaya koyarak bu seti de 22-25 kazanarak Sorgun Belediyespor karşısında 3-2 öne geçti. Dördüncü sette ise ev sahibi Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında toparlandı ve bu seti rahat bir şekilde 25-17 kazanmasını bildi. Müsabakanın son setinde ise yine üstün taraf Sorgun Belediyespor oldu. Son seti de 15-11 kazanan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-2 mağlup ederken uzun bir aradan sonra da üç puan ile tanıştı.