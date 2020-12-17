SORGUN NiHAYET 3-1

Ligin 8’inci haftasında oynanması gereken ancak Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen müsabakada Sorgun Belediyespor Haliliye Belediyespor’u konuk etti. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın birinci setinde itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, ilk seti 25-19 önde tamamladı. İkinci sette te oyun üstünlüğünü koruyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-20 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette konuk ekip Haliliye Belediyespor toparlandı ve bu seti 25-23 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette ise iki takımda başa baş bir mücadele sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-1 kazanarak kötü gidişatına dur dedi.