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SORGUN NiHAYET 3-1

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, erteleme müsabakasında Haliliye Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek üç haftalık mağlubiyet serisini noktaladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:24
SORGUN NiHAYET 3-1

Ligin 8’inci haftasında oynanması gereken ancak Covit-19 virüsü nedeniyle ertelenen müsabakada Sorgun Belediyespor Haliliye Belediyespor’u konuk etti. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın birinci setinde itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, ilk seti 25-19 önde tamamladı. İkinci sette te oyun üstünlüğünü koruyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-20 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette konuk ekip Haliliye Belediyespor toparlandı ve bu seti 25-23 kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette ise iki takımda başa baş bir mücadele sergiledi. Oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23 kazanan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-1 kazanarak kötü gidişatına dur dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SORGUN NiHAYET 3-1
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