Sorgun nihayet: 3-0

Ligiin ilk iki hafgtasında oynadığı maçları 3-0 kaybeden Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına iyi başladı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-16 kazanarak, moral buldu. İkinci sette de rakibine üstünlük sağlayan Sorgun belediyespor, bu seti de aynı skorla 25-16 kazandı. Sorgun Belediyespor son sette de skorun değişmesine izin vermedi ve seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, ilk galibiyetini alıp, taraftarlarıyla birlikte sevindi.