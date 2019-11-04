Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98463
ALTIN
277.435
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3755
EURO
6.3664

Sorgun nihayet: 3-0

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büşyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık sonuç ile taraftarlarını sevindirdi.

Sorgun nihayet: 3-0

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büşyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık sonuç ile taraftarlarını sevindirdi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Sorgun nihayet: 3-0

Ligiin ilk iki hafgtasında oynadığı maçları 3-0 kaybeden Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına iyi başladı. Taraftar desteğini arkasına alan sarı siyahlı ekip, ilk seti 25-16 kazanarak, moral buldu. İkinci sette de rakibine üstünlük sağlayan Sorgun belediyespor, bu seti de aynı skorla 25-16 kazandı. Sorgun Belediyespor son sette de skorun değişmesine izin vermedi ve seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, ilk galibiyetini alıp, taraftarlarıyla birlikte sevindi. 

Son Güncelleme: 03.11.2019 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun düşüşte
Sorgun düşüşte
Koltuk el değiştirdi
Koltuk el değiştirdi
Kızlardan farklı tarife
Kızlardan farklı tarife
Okul ziyaretlerini sürdürüyor
Okul ziyaretlerini sürdürüyor
YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0
YOZGATSPOR-MALATYA: 0-0
Sarıkaya şampiyon
Sarıkaya şampiyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim