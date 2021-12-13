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Sorgun nihayet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 5 haftalık mağlubiyet serisine Cizre Belediyespor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet ile son verdi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:01
Sorgun nihayet

Ligde 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve çıkış yakalamak isteyen Sorgun Belediyepor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Cizre Belediyespor deplasmanında istediğini alarak kötü gidişata dur dedi. Şırnak Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Tuncay Kandemir, Fatih Yayla hakem ikilisi yönetti. Allpower Akü Cizre Belediyespor Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun ile oyuna başlarken Sorgun Belediyespor ise Danilov, Murathan Kısal, Orcun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Tymofii ile oyuna başladı. Müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı alınan sayılar ile iki takımda zorlanmasına karşılık konuk ekip Sorgun Belediyespor bu seti 25-23 kazanarak rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci seti de çekişmeli geçti. Bu seti ev sahibi Allpower Akü Cizre Belediyespor 25-22 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Sorgun Belediyespor rakibi karşısında zorlanmada bu seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette de üstünlüğü koruyan sarı siyahlı ekip bu seti de 25-21 müsabakayı ise 3-1 kazanarak kötü gidişatına dur dur dedi. 

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Sorgun Nihayet
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