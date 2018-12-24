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Sorgun mutlu döndü

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, deplasmanda aldığı galibiyetle Play-Off yolunda büyük bir başarı elde etti.

Sorgun mutlu döndü

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, deplasmanda aldığı galibiyetle Play-Off yolunda büyük bir başarı elde etti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Sorgun mutlu döndü

Maç öncesinde, kaldıkları otelde takımın başarılı oyuncularından Yavor GeGenov’a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Sorgun Belediyespor, Bulancak Belediyespor ile deplasmanda oynadığı karşaşmayı 3-0 kazandı.

Maçın ilk setini 18-25 kazanan Sorgun Belediyespor, diğer iki sette biraz zorlandı ama kazanmasını bildi.

İkinci setten 23-25 üstünlükle ayrılan sarı siyahlılar, üçüncü seti ise 25-27 kazanarak, yoluna devam etti.

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