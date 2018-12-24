Sorgun mutlu döndü

Maç öncesinde, kaldıkları otelde takımın başarılı oyuncularından Yavor GeGenov’a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Sorgun Belediyespor, Bulancak Belediyespor ile deplasmanda oynadığı karşaşmayı 3-0 kazandı.

Maçın ilk setini 18-25 kazanan Sorgun Belediyespor, diğer iki sette biraz zorlandı ama kazanmasını bildi.

İkinci setten 23-25 üstünlükle ayrılan sarı siyahlılar, üçüncü seti ise 25-27 kazanarak, yoluna devam etti.