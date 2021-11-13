Sorgun, Mucur’u gözüne kestirdi

Sarı siyahlı ekip, yarın deplasmanda lider Mucur Yabanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak. Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek tekrardan zirvenin ortağı istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın deplasmanda lider Mucur Yabanlıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapmalarına karşın bunun devamını getiremedikleri için üzgün olduklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Ancak Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığımızı mağlubiyeti deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakada telafi edeceğiz. Lider ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Bu müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağımız çalışma ile tamamlayarak Kırşehir’e gideceğiz. Amacımız deplasmanda üç puanla dönüp, lige ağırlığımızı koymak’’ diye konuştu.