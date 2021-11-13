Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sorgun, Mucur’u gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, konuk edeceği Kırşehir temsilcisini gözüne kestirdi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:35
Sorgun, Mucur’u gözüne kestirdi

 Sarı siyahlı ekip,  yarın deplasmanda lider Mucur Yabanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak. Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek tekrardan zirvenin ortağı istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, yarın deplasmanda lider Mucur Yabanlıspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapmalarına karşın bunun devamını getiremedikleri için üzgün olduklarını dile getiren Demirbilek, ‘’Ancak Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığımızı mağlubiyeti deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakada telafi edeceğiz. Lider ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Bu müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağımız çalışma ile tamamlayarak Kırşehir’e gideceğiz. Amacımız deplasmanda üç puanla dönüp, lige ağırlığımızı koymak’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SorgunMucur’u Gözüne KestirdiYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSporTotoBölgeselAmatörLigSorgunBelediyesporKırşehirMucurYabanlıspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlıkspor’da yeni oluşum
Çamlıkspor’da yeni oluşum
Polat Özkan imzaladı
Polat Özkan imzaladı
Yenge kadın güreşinden sorumlu oldu
Yenge kadın güreşinden sorumlu oldu
ÇIKIŞ ARIYORUZ
ÇIKIŞ ARIYORUZ
Çayıralan'da BAL heyecanı
Çayıralan'da BAL heyecanı
Sorgun’da alarm
Sorgun’da alarm
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim