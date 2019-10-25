Sorgun Mucur’a bileniyor

Antrenör Mustafa Arslan gözetimine çalışan sarı siyahlı ekip, ligin son sırasında puansız olan Mucur Yabanlıspor’u deplasmanda mağlup ederek zirve yolunda ilerlemek istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Pazar günü deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Rakiplerinin ligin son sırasında olduğunu ve henüz puanlarının bulunmadığını hatırlatan Arslan, ‘’Rakibimizin ligin son sırasında olması bizi ilgilendirmiyor. Ben oyuncularıma rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulundum. Rakibin büyüğü küçüğü yoktur. Hiçbir müsabakada oynanmadan kazanılmaz. Oyuncularım bunun bilinci ile Pazar günü sahaya çıkacaklar ve Allah’ın izniyle sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız’’ dedi.