SORGUN MORAL BULDU 3-0

Yaklaşık iki hafta önce iki oyuncusunda Covit-19 virüsüne rastlanan ve karantinaya alınan sarı siyahlı ekip karantina sonrasında Arhavi Voleybolspor’u konuk etti. Sorgun Spor Salon’unda oynanan müsabakada rakibi karşısında iyi mücadele eden Sorgun Belediyespor rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Müsabakanın ilk setinde iki takımda başa baş mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ilk setti ev sahibi Sorgun Belediyespor 25-22 kazandı. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan ve Arhavi Voleybol takımı karşısında oyun kontrolünü tamamen eline alan sarı siyahlı ekip bu sette de rakibini 25-16 yenmeyi başardı. Son sette ise konuk ekip Arhavi Voleybolspor toparlanmasına karşılık bu seti de kaybetmekten kurtulamadı. Sorgun Belideyispor üçüncü seti de 25-22 maçı ise 3-0 kazanarak karantina sonrasında moral bulurken bu sezon üst üste ilk defa iki müsabakayı da kazanmış oldu.