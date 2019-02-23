Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

Sorgun Malatya’yı bekliyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın Sorgun Spor Salonunda saat 13.00’da Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek

Sorgun Malatya’yı bekliyor

VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, yarın Sorgun Spor Salonunda saat 13.00’da Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Sorgun Malatya’yı bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Sorgun Belediyespor olarak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta lider Palandöken Belediyespor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık 3-2 yenildiklerini hatırlatan Şahin, ‘’Lider karşısında gösterilen performanstan da çok memnunum. Bu da bizim için bir çıkıştı. Yarın konuk edeceğimiz Malatya Büyükşehir Belediyespor’u yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz. Sezon sonuna kadar mağlup olmak istemiyoruz. Hedefimize emin adımlar ile ilerleyip Play-Off’larda da başarılı olup Efeler Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Yarın ligin alt sıralarında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimizin ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkacağız ve rakibimizi yenerek önümüze bakacağız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kızlar liderin konuğu
Kızlar liderin konuğu
Bozok, Amasya’ya hazır
Bozok, Amasya’ya hazır
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
Son hazırlıklar bugün
Son hazırlıklar bugün
Yozgatspor’a moral
Yozgatspor’a moral
Şampiyonluğa ambargo koydular
Şampiyonluğa ambargo koydular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim