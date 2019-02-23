Sorgun Malatya’yı bekliyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Sorgun Belediyespor olarak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta lider Palandöken Belediyespor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık 3-2 yenildiklerini hatırlatan Şahin, ‘’Lider karşısında gösterilen performanstan da çok memnunum. Bu da bizim için bir çıkıştı. Yarın konuk edeceğimiz Malatya Büyükşehir Belediyespor’u yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz. Sezon sonuna kadar mağlup olmak istemiyoruz. Hedefimize emin adımlar ile ilerleyip Play-Off’larda da başarılı olup Efeler Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Yarın ligin alt sıralarında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimizin ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkacağız ve rakibimizi yenerek önümüze bakacağız’’ dedi.